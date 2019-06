Kino wie noch nie 2019: Das Programm im Augarten-Sommerkino

Es ist wieder soweit: Das Kino wie noch nie lädt zum Filmgenuss in den Wiener Augarten. An sechzig Abenden verwandelt sich der wildromantische Garten des Filmarchiv Austria erneut zum Schauplatz großer Filmgeschichte.

Das Filmarchiv Austria und die Viennale laden von 27. Juni bis 25. August 2019 zur elften Ausgabe des Open-Air-Festivals Kino wie noch nie in den Augarten.

Highlights beim Kino wie noch nie

15 aktuelle Premieren und Previews, Highlights aus dem vergangenen Kinojahr sowie zahlreiche unvergessliche Klassiker und neu restaurierte Filmschätze sorgen auch heuer für spannungsreiche Kinoabende unter dem Sternenhimmel. Ergänzt wird die diesjährige Filmauswahl um den Schwerpunkt 50 Jahre Mondlandung und die Reihe Tanz!Film.



Alle Titel, mit Ausnahme des Abschlussfilms, werden jeweils am Folgetag im Metro Kinokulturhaus wiederholt. Die Freiluft-Vorstellungen finden auch bei Schlechtwetter statt, Decken und Regenschutz werden an der Kassa des Open-Air-Kinos zur Verfügung gestellt.

Kino wie noch nie: Programm im Juni und Juli

27. Juni 2019 21:30

CAFÉ ELEKTRIC

A 1927, 87 min, s/w, dt. ZT, DCP (restaurierte Fassung)

28. Juni 2019 21:30

DAS MELANCHOLISCHE MÄDCHEN

D 2019, 89 min, Farbe, OF, DC

29. Juni 2019 21:30

COLD WAR

PL/GB/F 2018, 84 min, s/w, OmdU, DCP



30. Juni 2019 21:30

MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS

E 1988, 100 min, Farbe, OmeU, 35mm



1. Juli 2019 21:30

APOLLO 13

US 1995, 135 min, Farbe, OmdU, 35mm



2. Juli 2019 21:30

VISAGES, VILLAGES

F 2017, 93 min, Farbe, OmdU, DCP

3. Juli 2019 21:30

DIRTY DANCING

US 1987, 96 min, Farbe, OF, 35mm

4. Juli 2019 21:30

DEEP END

GB 1970, 92 min, Farbe, OF, 35mm

5. Juli 2019 21:30

LES GARÇONS SAUVAGES

F 2017, 110 min, Farbe und s/w, OmdU, DCP



6. Juli 2019 21:30

THE BIGGEST LITTLE FARM

US 2018, 91 min, Farbe, OmdU, DCP

7. Juli 2019 21:30

LAZZARO FELICE

I/CH/D/F 2018, 125 min, Farbe, OmdU, DCP



8. Juli 2019 21:30

FOR ALL MANKIND

US 1989, 80 min, Farbe und s/w, OF, 35mm



9. Juli 2019 21:30

EISENBERGER

CH 2018, 94 min, Farbe, OF, DCP



10. Juli 2019 21:30

HIGH LIFE

D/F/US/GB/PL 2018, 110 min, Farbe, OmdU, DCP

11. Juli 2019 21:30

FLATLAND

D/LUX/ZA 2019, 117 min, Farbe, OF, DCP



12. Juli 2019 21:30

PINA

D/US 2011, 103 min, Farbe, dF, 35mm

13. Juli 2019 21:30

BRÜCKEN ÜBER BRÜCKEN

A 2018, 87 min, Farbe, OmdU, DCP

14. Juli 2019 21:30

GREASE

US 1978,110 min, Farbe, OmdU, 35mm



15. Juli 2019 21:30

FRIDA – NATURALEZA VIVA

MEX 1983,106 min, Farbe, OmdU, 35mm

16. Juli 2019 21:30

HÄXAN

DK/S 1922, 106 min, s/w, schwed. ZT m. engl. UT, DCP



17. Juli 2019 21:30

ICH GELOBE

A 1994, 115 min, Farbe, OF, 35mm

18. Juli 2019 21:30

FIGLIA MIA

I/D/CH 2018, 100 min, Farbe, OmeU, DCP

19. Juli 2019 21:30

TWARZ – DIE MASKE

PL 2018, 91 min, Farbe, OmdU, DCP



20. Juli 2019 21:30

FIRST MAN

US/J 2018, 142 min, Farbe, OmdU, DCP



21. Juli 2019 21:30

FLAMENCO

E 1995, 102 min, Farbe, OmdU, 35mm



22. Juli 2019 21:30

CHUNGKING EXPRESS

HK 1994, 102 min, Farbe, OmdU, 35mm



23. Juli 2019 21:30

JOY

A 2018, 101 min, Farbe, OmdU, DCP

24. Juli 2019 21:30

THE RED SHOES

GB 1948, 136 min, Farbe, OF, 35mm

25. Juli 2019 21:30

THE EXORCIST

US 1973/2001, 132 min, Farbe, OF, DCP (restaurierte Fassung)

26. Juli 2019 21:30

THE SEVENTH SEAL

S 1957, 96 min, s/w, OmeU, DCP (restaurierte Fassung)

27. Juli 2019 21:30

PHOTOGRAPH

US/IND/D 2019, 110 min, Farbe, OmdU, DCP

28. Juli 2019 21:30

SHOPLIFTERS

J 2018, 121 min, Farbe, OmdU, DCP



29. Juli 2019 21:30

OPIUM

D 1919, 91 min, s/w, dt. ZT, DCP (restaurierte Fassung)

30. Juli 2019 21:30

KAVIAR

A 2019, 90 min, Farbe, OF, DCP



31. Juli 2019 21:30

BIRDS OF PASSAGE

CO 2018, 125 min, Farbe, OmdU, DCP

Das Film-Programm im August im Augarten

1. August 2019 21:00

WILD AT HEART

US 1990, 125 min, Farbe, OmdU, 35mm



2. August 2019 21:00

PUSH

S 2019, 92 min, Farbe, OmdU, DCP

3. August 2019 21:00

FORREST GUMP

US 1994, 142 min, Farbe, OmdU, 35mm

4. August 2019 21:00

THE DOORS: WHEN YOU’RE STRANGE

US 2009, 86 min, Farbe, OmdU, 35mm

5. August 2019 21:00

OPERATION AVALANCHE

US 2016, 94 min, Farbe, OmdU, DCP



6. August 2019 21:00

YULI

E/GB/D 2018, 112 min, Farbe, OmdU, DCP



7. August 2019 21:00

THE DEAD DON’T DIE

US/S 2019, 103 min, Farbe, OmdU, DCP

8. August 2019 21:00

EN GUERRE

F 2018, 113 min, Farbe, OmdU, DCP

9. August 2019 21:30

EIS AM STIEL 3

IL/BRD 1981, 91 min, Farbe, dF, 35mm



10. August 2019 21:00

BOHEMIAN RHAPSODY

GB/US 2018, 106 min, Farbe, OmdU, DCP



11. August 2019 21:00

2001: A SPACE ODYSSEY

US/GB 1968, 149 min, Farbe, OmdU, DCP



12. August 2019 21:00

DIE AUSTERNPRINZESSIN | ROMEO UND JULIA IM SCHNEE

D 1919, 46 min, s/w,dt. ZT, DCP

D 1920, 42 min, viragiert,dt. ZT, DCP



13. August 2019 21:00

BLACKkKLANSMAN

US 2018, 128 min, Farbe, OmdU, DCP



14. August 2019 21:00

VEER-ZAARA

IND 2004, 196 min, Farbe, OmdU, 35min



15. August 2019 21:00

LA PARANZA DEI BAMBINI

I 2019, 110 min, Farbe, OmdU, DCP



16. August 2019 21:00

SYSTEMSPRENGER

D 2019, 119 min, Farbe, OF, DCP



17. August 2019 21:00

DIE EWIGKEIT UND EIN TAG

GR/F/D/I 1998, 137 min, Farbe, OmdU, 35mm



18. August 2019 21:00

UNGA ASTRID

S/D/DK 2018, 123 min, Farbe, OmdU, DCP

19. August 2019 21:00

FRAU IM MOND

D 1929, 168 min, s/w, dt. ZT, DCP (restaurierte Fassung)

20. August 2019 21:00

DIEGO MARADONA

US 2019, 130 min, Farbe, OmdU, DCP

21. August 2019 21:00

SINGIN’ IN THE RAIN

US 1952, 100 min, Farbe, OmdU, 35mm



22. August 2019 21:00

MIDSOMMAR

US 2019, 140 min, Farbe, OmdU, DCP

23. August 2019 21:00

LILLIAN

A 2019, 128 min, Farbe, OmdU, DCP



24. August 2019 21:00

GREEN BOOK

US 2018, 130 min, Farbe, OmdU, DCP



25. August 2019 21:00

BEWEGUNGEN EINES NAHEN BERGES

Weitere Infos zum Programm von Kino wie noch nie finden Sie hier.