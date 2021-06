Kings of Hollywood - Kritik und Trailer zum Film

Hollywood in den 70er-Jahren: Der erfolglose Produzent Max Barber (Robert De Niro) plant einen Versicherungsbetrug, um nach einem gefloppten Film seine Schulden bei dem Mafiaboss Reggie Fontaine (Morgan Freeman) zu begleichen. Damit Max die hohe Versicherungssumme kassieren kann, muss der Hauptdarsteller seines nächsten Films beim Dreh sterben. Max engagiert den abgehalfterten, lebensmüden Duke Montana (Tommy Lee Jones).

Für Morgan Freeman und Tommy Lee Jones stand der Durchbruch in Hollywood noch aus, als Robert De Niro in "Der Pate 2" in den Kinos zu sehen war. Freeman, damals Mitte 30, hatte gerade eine Nebenrolle in "Blade - Der Kontrabulle" gespielt. Der jüngere Jones verdingte sich am Theater und mit kleinen Rollen im Fernsehen. Es war das Jahr 1974, in dem auch "Kings Of Hollywood" spielt. Für die neue Komödie standen die drei Altstars nun gemeinsam vor der Kamera. Ab Freitag im Kino.