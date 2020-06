Kinderwunschklinik in Baden: Patientin außer Lebensgefahr

Die Frau, die nach einer Behandlung in einer Badener Kinderwunschklinik im Wiener AKH betreut wurde, befand sich am Sonntag nicht mehr in Lebensgefahr.

Komplikationen nach Behandlung in Kinderwunschklinik

Bei beiden Frauen waren am vergangenen Mittwoch in dem privaten Badener Institut getrennt voneinander unter Vollnarkose sogenannte Follikel-Punktionen durchgeführt worden. Stunden nach den jeweiligen Eingriffen - die Patientinnen waren da schon nach Hause entlassen worden - kam es zu Komplikationen. Bei einer dritten am Mittwoch in der Kinderwunschklinik Behandelten im Alter von 30 bis 40 Jahren entstanden ebenfalls Probleme, die in diesem Fall zum Tod führten. Die Frau starb am Freitag in einem Wiener Krankenhaus.