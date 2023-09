Kinderschutz: FPÖ-Paket stellt Opfer ins Zentrum

FPÖ-Chef Herbert Kickl kündigte ein eigenes Kinderschutzpaket an, das nächste Woche vorgestellt werden soll. Grund dafür ist das Urteil gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister, welches von der Partei als zu mild empfunden wird.

Teichtmeister-Urteil: FPÖ kündigt Kinderschutzpaket an

Teichtmeister war vergangene Woche wegen Besitzes und Herstellung Zehntausender Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie einer bedingt nachgesehenen Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum verurteilt worden - ein Urteil, das laut Kickl "viele Menschen" nicht verstünden. Eine FPÖ-geführte Bundesregierung würde jedenfalls "die Opfer mit all ihren Bedürfnissen" ins Zentrum des Kinderschutzes stellen, kündigte Kickl in der Aussendung an.