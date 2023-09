Galgen bei Teichtmeister-Demo: Anzeige wird geprüft

Die Demonstration gegen Florian Teichtmeister vor dem Landesgericht Wien samt Galgen und weiteren gewaltverherrlichenden Symbolen könnte nun Konsequenzen für die Teilnehmer haben.

Am Prozess gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister in Wien gab es am Dienstag enormes mediales und öffentliches Interesse. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass an meiner Person so ein Interesse besteht. Dass es solche Ausmaße annimmt, habe ich nicht erwartet", so Teichtmeister am Rande der Verhandlung.