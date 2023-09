Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen bei Teichtmeister-Prozess in Wien

Vor dem Prozess gegen Ex-Burg-Schauspieler Florian Teichtmeister ist man am Landesgericht Wien und bei der Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft.

Der Prozess gegen Ex-Burg-Schauspieler Florian Teichtmeister, der am Dienstag am Wiener Landesgericht über die Bühne gehen wird, wirft auch Sicherheitsfragen auf.

Nachdem am vergangenen Wochenende im Geburtsort der Mutter Teichtmeisters von vorgeblichen Kinderschützern, die großteils der rechten Szene zuzurechnen waren, eine Demonstration stattgefunden hat, bei der ein Galgen mitgeführt wurde, ist man am Landesgericht und bei der Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft.

Demo bei Teichtmeister-Prozess in Wien angemeldet

Auf die Frage, wie viele Beamtinnen und Beamte zur Gewährleistung der Sicherheit der Teichtmeister-Verhandlung abgestellt sind, verwies die Pressestelle der Polizei auf "mehrere hundert Beamte", die in den kommenden Tagen "im Großeinsatz" stünden, "da auch eine Protestwoche der Klimaaktivistinnen und -aktivisten und andere Großereignisse in Wien stattfinden".

Security-Kräfte im Gericht aufgestockt

Teichtmeister erwartet keinen "Promi-Malus" bei Verhandlung

In den vergangenen Wochen und Monaten hatten vor allem Boulevardmedien ausführlich über den 43-jährigen Schauspieler berichtet, der bis zum Vorjahr im Theater und im Film reüssiert hatte. An der Burg gab Teichtmeister den Caliban in "Der Sturm", Burgtheater-Direktor Martin Kusej besetzte noch im Herbst 2022 Teichtmeister in einer Hauptrolle in dem von ihm inszenierten Stück "Nebenan", das nach der Entlassung des Schauspielers im Jänner 2023 abgesetzt wurde. In Marie Kreutzers Sisi-Film "Corsage" war Teichtmeister neben Vicky Krieps als Kaiser Franz Joseph zu sehen.