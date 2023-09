Experten kritisieren Berichterstattung über Teichtmeister-Prozess

Kaum ein Medium verzichtete am Dienstag auf die Berichterstattung über den Prozess gegen Florian Teichtmeister. Experten orten dabei zum Teil aber mangelnden Opferschutz und erinnern an die mediale Verantwortung.

Der Prozess gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister, der am Dienstag am Wiener Straflandesgericht wegen Besitzes und Herstellung Zehntausender Dateien mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen nicht rechtskräftig verurteilt worden ist, hat gewaltiges Aufsehen erregt. Kaum ein Medium verzichtete auf regelmäßige Livetickerupdates aus dem Gericht. Die Beiträge wurden tausendfach kommentiert. Für Medienexperten ist das nicht verwunderlich.

Teichtmeister-Prozess: Mediale Skandalisierung logisch

"Der Fall trägt alle wesentlichen Züge, die es für mediale Skandalisierung braucht", hielt Peter Winkler, stv. Fachbereichsleiter Kommunikationswissenschaft an der Paris Lodron Universität Salzburg, auf APA-Anfrage fest. Da wäre der "tiefe Fall" eines ehemaligen Publikumslieblings, der ein hochgradig deviantes Verhalten, das konsensual als solches erachtet wird, aufweise. Zudem spiele die schiere Menge des sichergestellten Materials eine Rolle und die lange aufgestaute Erwartungshaltung vom ersten Verdacht bis zum Prozessbeginn, so Winkler. Verstärkend wirke noch die Polarisierung der öffentlichen Diskussion zum Thema - "Teichtmeister als Sittenbild eines nach außen selbstgerechten, nach innen dekadenten Kulturbetriebs" -, welche Boulevard wie Qualitätsmedien in Stellung bringe.