Kindergarten-Leitlinien für Corona-Krise sind für NEOS "realitätsfern"

Am Montag hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) neben seinem Plan für das neue Schuljahr auch Leitlinien dafür vorgelegt, wie das angekündigte Corona-Ampelsystem in den Kindergärten umgesetzt werden könnte. Die NEOS haben dabei laut Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre etliche Stolpersteine gefunden. Ab der Ampelfarbe "orange" sei das Konzept "eher realitätsfern", sagte sie am Donnerstag.