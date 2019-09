Kinderfitness-Studio BIG YU in Wien-Donaustadt offiziell eröffnet

Am Sonntag öffnete Österreichs erstes Kinderfitness-Studio, das BIG YU, am Kagraner Platz seine Pforten. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung.

Donaustadt-Bezirkschef Ernst Nevrivy und Bezirksrätin Gabriele Plank eröffneten am 1. September gemeinsam mit Taekwondo-Großmeister Dr. Andreas Held, Gründer von Österreichs größter Kampfsportschule YOUNG-UNG Taekwondo, offiziell das BIG YU (Wagramer Straße 147, 1220 Wien).

Kinderfitness-Studio in Wien mit buntem Showprogramm eröffnet

"Ich freue mich sehr, dass Österreichs erstes Kinderfitness-Studio auf der Wagramer Straße seinen Platz gefunden hat. Das innovative Konzept bietet Kindern nicht nur Spaß an der Bewegung, sondern vermittelt auch Werte, die einen wichtigen Beitrag für ein friedliches Miteinander leisten", so Bezirksvorsteher Nevrivy über das BIG YU.

BIG YU bietet Mix aus Kinderfitness und Freizeitbeschäftigung

In der hauseigenen Kinderakademie werden täglich Tugenden und Werte vermittelt und Hausaufgaben unter Aufsicht erledigt. Dieses einzigartige Konzept richtet sich an alle Altersgruppen. Vorteile für Familien sind gemeinsames Training und professionelle Kinderbetreuung von Montag bis Sonntag von 06.00 bis 23.00 Uhr, auch an Feiertagen.