Killer's Bodyguard 2 - Kritik und Trailer zum Film

Unglaublich: Ausgerechnet in den Händen eines untergetauchten Profikillers und eines Bodyguards ohne Lizenz liegt das Schicksal Europas! Das ungleiche Duo punktet erwartungsgemäß nicht mit sensiblem Verhandlungsgeschick, sondern mit angstfreiem Umgang an Waffen aller Art. Allerdings geht das nicht ohne beherzte Frauenpower... "Killer's Bodyguard 2" ist die Fortsetzung des Actionkomödienhits von 2017 mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson.

Seit dem bombastischen und auch von der Kritik gefeierten Kassenhit "Deadpool" aus dem Marvel-Universum hat der Schauspieler Ryan Reynolds Narrenfreiheit - und vor allem immensen Einfluss in Hollywood. Folglich tritt er auch vermehrt als Produzent in Erscheinung, wie bei der Actionfortsetzung "Killer's Bodyguard 2", in der er neben Samuel L. Jackson die Hauptrolle spielt. Ab Donnerstag im Kino.

Killer's Bodyguard 2: Kurzinhalt zum Film

Nun geht's mit "Killer's Bodyguard 2" also in die zweite Runde: Michael Bryce (Reynolds), einst einer der höchst bewerteten Leibwächter der Welt, steckt in einer derben Persönlichkeitskrise. Ohne gültige Lizenz und in ständig wiederkehrenden Alpträumen vom gefürchteten Auftragsmörder Darius Kincaid (Jackson) verlacht, hat seine Psychotherapeutin nur einen Rat: Urlaub machen! Einmal alle Waffen ablegen! Einmal clean sein und das innerste Ich wiederentdecken!