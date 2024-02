Kickl gönnte sich als Innenminister Luxus-Kugelschreiber für 803 Euro

Die bevorstehenden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse werfen bereits ihre Schatten voraus: Zwei österreichische Zeitungen zitierten nun aus U-Ausschuss-Akten.

Innenminister Kickl gönnte sich Luxus-Kugelschreiber mit Gravur und Goldbeschlägen

Luxus-Kugelschreiber laut FPÖ als (Gegen-)Geschenke gekauft

FPÖ weiß "beim besten Willen" nicht wer Luxus-Kugelschreiber bekommen haben soll

Dabei habe es sich "um für solche Anlässe angemessene und dennoch vergleichsweise preiswerte (Gegen-)Geschenke" gehandelt, die einen sparsamen Umgang mit Steuergeld bedeuteten. "Wir würden dringend anraten, bei den aktuellen Mitgliedern der Bundesregierung anzufragen, welche (Gegen-)Geschenke zu welchen Kosten diese aufzuwarten pflegen", hieß es seitens der FPÖ. Welchen offiziellen Gästen diese Geschenke überreicht wurden, könne allein aufgrund der Vielzahl an Terminen in Zusammenhang mit der EU-Ratspräsidentschaft "beim besten Willen" nicht mehr eruiert werden.

Gleichzeitig betonte man in der FPÖ, dass der Parteichef selbst auf kostengünstiges Schreibmaterial setzt: "Herbert Kickl schreibt im Übrigen mit BIC-Kugelschreibern, was ein Blick in diverse Fotoarchive zweifelsohne zeigen wird." Und kein einziger der in den Akten genannten Kugelschreiber befinde sich in seinem Besitz.