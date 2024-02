"Größter Parteifinanzskandal der Zweiten Republik": Vorwurf gegen FPÖ

Die ÖVP wirft der FPÖ den "größten Parteifinanzskandal der Zweiten Republik" vor, nachdem ihr ein Ermittlungsakt über mutmaßliche Malversationen und persönliche Bereicherung zugespielt wurde. Die FPÖ reagiert und kritisiert das Vorgehen der ÖVP als "unwürdiges Dirty Campaigning".

Die ÖVP lässt bei der Aufarbeitung der mutmaßlichen Malversationen der Grazer FPÖ und den Ermittlungen gegen den steirischen Landesparteiobmann Mario Kunasek nicht locker. Der Volkspartei wurde nämlich der Ermittlungsakt zugespielt - und dieser zeichne ein "eindeutiges Bild", sagte Fraktionsführer Andreas Hanger am Montag: "Das ist der größte Parteifinanzskandal der Zweiten Republik." Kritik am Vorgehen der ÖVP kam postwendend von der FPÖ.

FPÖ kritisiert "unwürdiges Dirty Campaigning" der ÖVP

Rot-Blauer-U-Ausschuss: ÖVP-FPÖ-Disput um Akten zu Grazer Finanzcausa

Hanger sieht aber noch einen anderen Hebel, um die Causa im U-Ausschuss zu thematisieren. Nach dem Dafürhalten der ÖVP gebe es nämlich aufklärungswürdige "Ermittlungspannen", die sehr wohl Thema im U-Ausschuss sein könnten. Etwa habe es viel zu lange gedauert, bis die Staatsanwaltschaft Graz das Verfahren wegen Befangenheit an die Anklagebehörde in Klagenfurt abgetreten habe, so die Kritik. Auch sei bis heute keine Hausdurchsuchung bei der steirischen Landespartei durchgeführt worden, obwohl dies das LKA angeregt habe. Und was die Causa "Hausbau Kunasek" anbelangt, habe es trotz detaillierter Anzeige sehr lange gedauert, bis Ermittlungen aufgenommen wurden.