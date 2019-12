Kickl glaubt nicht an Erfolg von DAÖ

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl sieht die Gründung der "Allianz für Österreich" gelassen. Selbst wenn Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache für die DAÖ antreten sollte, so werde das mit einem "Bauchfleck" enden.

Abspaltung der FPÖ: "Übertreibung des Jahres"

"Wir haben bis jetzt drei Leute, die einen Klub gegründet haben. Wenn sie null mit drei multiplizieren, kommt immer noch null raus", so Kickl in "Österreich" (Sonntag-Ausgabe) zur DAÖ-Gründung. Von einer "Abspaltung" wollte er nichts wissen: Von einer solchen zu reden, sei "die Übertreibung des Jahres", sagte er gegenüber beiden Zeitungen.

Im "Kurier" verwies Kickl auch auf die BZÖ-Abspaltung durch Jörg Haider 2005: "Ich war an Straches Seite, als Jörg Haider - und der war ein anderes politisches Kaliber - und sein BZÖ-Projekt 2005 in den Himmel geschrieben wurden." Und schon damals sei es (der jetzt für die DAÖ tätige) PR-Berater Gernot Rumpold gewesen, "der Haider den Abspaltungsfloh ins Ohr gesetzt hat". Aber "nicht das BZÖ ist in lichte Höhe gestiegen, sondern eher der Kontostand des PR-Beraters. Und so wird es auch jetzt sein". Zu Strache selbst gibt es keinen Kontakt mehr: "Ich sehe keine Verbindungslinie mehr", so Kickl.