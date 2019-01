Kette in Wiener Hotel verschwunden: 30.000 Euro Finderlohn

Um seine Kette wiederzufinden, hat ein Schweizer nun unglaubliche 30.000 Euro Finderlohn ausgesetzt. Der Mann vergaß das Schmuckstück Anfang Jänner in einem Wiener Hotel.

Wie berichtet, vergaß ein Gast aus der Schweiz Anfang Jänner in einem Hotelzimmer in Wien-Donaustadt zwei Ketten – eine Goldkette und ein Malteserkreuz, das rund 40.000 Euro Wert sein soll. Als er das Missgeschick bemerkte, rief er in dem Hotel an, die Schmuckstücke waren jedoch bereits verschwunden.