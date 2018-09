Kern wird Spitzenkandidat bei EU-Wahl - Rücktritt als SPÖ-Bundesparteichef fix

Christian Kern wird als SPÖ-Bundesparteichef zurücktreten und als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten bei der EU-Wahl nach Brüssel wechseln.

SPÖ-Chef Christian Kern betonte, dass er die Spitzenkandidatur der österreichischen Sozialdemokraten bei der Europawahl mit aller Konzentration angehen wolle. Daher werde er das Amt des Bundesparteivorsitzenden spätestens nach der Europawahl abgeben, gab er am Dienstagabend in der Parteizentrale in einer persönlichen Erklärung bekannt. Der Urnengang findet am 26. Mai 2019 statt.