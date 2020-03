Keine Sorge um Handynetz und Internet: Trotz Coronavirus stabil

Wenn vielleicht auch mancherorts derzeit nicht so schnell gesurft werden kann wie gewohnt: Entwarnung gibt es in Zeiten der Coronakrise, was die prinzipielle Stabilität der Kommunikationsnetze betrifft.

Das Mobilfunk-Vergleichsportal tarife.at hat die Stabilität der Kommunikationsnetze in den vergangenen Tagen unter die Lupe genommen - und gibt Entwarnung. "Seit letztem Montag nimmt die Datengeschwindigkeit zwar um rund 11 Prozent ab, das Netz hält dem erhöhten Ansturm aber insgesamt stand", heißt es in einer Aussendung.

DSL-Netze stabiler als LTE-Netze

tarife.at rechnet vor: "Bei durchschnittlichen Downloadraten um die 27 Mbit/s erweisen sich vor allem die DSL-Netze als äußerst stabil. Höhere Schwankungsbreiten sind hingegen bei LTE-Netzen zu beobachten. Hier liegen die Raten aber weiterhin bei durchschnittlich 32 Mbit/s. Dazwischen reihen sich die Kabelnetze ein. Mit durchschnittlich 81 Mbit/s halten sie einerseits der höheren Nachfrage stand und liefern - bei gleichzeitig geringer Schwankung - vor allem weiterhin die besten Bandbreiten".

Coronavirus-Krise: Empfehlung zum Offline-Serien-Konsum

Damit das Netz auch weiter stabil bleibt empfiehlt tarife.at ein solidarisches Verhalten, etwa die Entlastung der ORF TVthek. "Lineares Fernsehen, über Satelliten oder Kabelfernsehen, benötigt weit weniger Bandbreite als die ORF TVthek", so die Online-Plattform. Videos und Serien offline zu schauen und bei sozialen Netzwerken den "Data Saver" zu aktivieren, helfe auch.

