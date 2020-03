Coronavirus-Hotline überlastet: "Helfen Sie uns, Service frei zu halten"

Da die Corona-Virus-Hotline überlastet ist, bitten die Behörden Anrufer, die keine akute Hilfe benötigen, die Leitungen nicht zu blockieren, damit Anrufer durchkommen, die eine Auskunft dringend brauchen.

Die Telefonservices des Gesundheitsministeriums und der AGES beantworten derzeit rund um die Uhr Fragen der Bürgerinnen und Bürger, das Aufkommen ist enorm, wie aktuelle Zahlen zeigen: Auf der Gesundheitshotline 1450 gehen derzeit täglich österreichweit über 60.000 Anrufe ein, auf der AGES Infoline sind es über 50.000. An diesem Wochenende waren es auf beiden Hotlines in Summe 200.000 Anrufe. Daher der Appell an die Bevölkerung: "Bitte helfen Sie mit, die Telefon-Hotlines zu entlasten", hieß es seitens der AGES gegenüber der APA. Die AGES verzeichnete allein am Samstag 3.500 Anrufe pro Stunde, am Sonntag 2.300 pro Stunde, weshalb es zu Wartezeiten kommen könne.