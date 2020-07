Keine "Grauen Wölfe" bei Krisengipfel im Kanzleramt

Das Kanzleramt will die "Grauen Wölfe" nicht zum Krisengipfel zwischen Türken und Kurden ins Kanzleramt einladen. Man wolle nicht mit Extremisten verhandeln. Vertreter von Vereinen mit gewisser Nähe seien aber möglich.

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat am Montag klargestellt, dass an dem Krisentreffen mit türkischen und kurdischen Vereinen nach den Gewaltausbrüchen bei Demonstrationen in Wien-Favoriten keine Vertreter der rechtsextremen "Grauen Wölfe" teilnehmen werden. "Wir laden keine verbotenen Vereine ein. Wir laden auch nicht die Grauen Wölfe ein", sagte Raab im Ö1-"Morgenjournal".