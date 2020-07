Türken und Kurden kommen im Kanzleramt zusammen

Kommende Woche treffen sich türkische und kurdische Vereine im Kanzleramt bei einer Krisensitzung. Auch die Grauen Wölfe nehmen dabei teil. Zudem gibt es einen runden Tisch zum Thema Radikalisierung.

Lage in Favoriten soll deeskaliert werden

Ziel der Krisensitzung sei es, die Vereine nach den Vorfällen in Favoriten in die Pflicht zu nehmen und noch einmal auf ihre Verantwortung und die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit hinzuweisen. "Szenen wie jene in Favoriten dürfen sich nicht wiederholen, das wollen wir den Vertretern der Vereine klarmachen. Wir dulden nicht, dass Konflikte aus der Türkei in Österreich ausgetragen werden. Wir erwarten uns einen positiven Einfluss der Vereine in Österreich, sie müssen ihrer Verantwortung gerecht werden", so Raab.