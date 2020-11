Keine fehlerhaften FFP2-Masken in Wiener Spitäler

Laut Wiener Gesundheitsverbund werden in Wiener Spitälern keine fehlerhaften FFP2-Masken verwendet. Produkte mit verminderter Filterleistung laut seien nicht im Umlauf.

Der Wiener Gesundheitsverbund - also der städtische Spitalsträger - ist von den Lieferungen schadhafter Schutzmasken nicht betroffen. Das teilte das Unternehmen am Freitag auf seiner Homepage mit. "Es wurden bei uns zu keinem Zeitpunkt Atemschutzmasken vom Bund mit verminderter Filterleistung in Umlauf gebracht", betonte Josef Newertal, der Leiter des Bereichs Infrastrukturmanagement.