Keine bunten Tattoos ab 2022? Der Faktencheck zur EU-Regel

In der Europäischen Union treten ab Jänner 2022 neue Richtwerte für Tattoo-Farben in Kraft. Einige Farben könnten dann vom Markt verschwinden. Farb-Tattoos sind aber weiterhin erlaubt.

In Sozialen Medien versuchen einige User derzeit gegen die EU-Verordnung zu mobilisieren. "Ab 2022 gibt es keine Tattoofarben mehr in der EU! Nur ein paar Marken Schwarz sind noch übrig!!!" heißt es etwa in einem Facebook-Posting. Auch andere Beiträge weisen auf die Gefahr hin, dass das breite Spektrum an Tattoo-Farben bald vom Markt verschwindet.

Wichtige Tattoo-Farben ab 2022 verboten

Ab dem Jahr 2022 dürften in der Tattoo-Branche wichtige Farben nicht mehr vorhanden sein. Grund dafür ist eine Verordnung der EU, gewisse Inhaltsstoffe zu reglementieren, da sie nicht der EU-Chemikalienverordnung "REACH" entsprechen. Es soll kommendes Jahr in Kraft treten.

Farb-Tattoos weiterhin erlaubt

Laut dem deutschen Tattoo-Bundesverband wären zwei Drittel aller Tattoo-Farben am Markt alleine durch das Verbot der beiden Pigmente betroffen. Darauf verweist auch die Österreichische Tätowierer und Piercer Vereinigung (ÖTPV) in einem Facebook-Posting. Die Tattoo-Webseite "feelfarbig" erklärt ebenfalls, dass dadurch zwar zahlreiche Farben aus dem Sortiment verschwinden würden, aber nicht von einem Verlust aller Farben gesprochen werden könne.

Lieferengpässe erwartet

Hürden für Farb-Hersteller

Hersteller von Tattoofarben hätten laut Neubauer große Probleme damit, geeignete REACH-konforme Alternativen zu erzeugen. Diese müssten dann durch das Bewertungsverfahren für den Verbraucherschutz RAPEX geprüft werden. "In Österreich gibt es nur einen Hersteller, der REACH-konforme Farben für Schwarz und Weiß herstellen kann", so der Fachgruppensprecher.

Bei diesem Unternehmen handelt es sich um den steirischen Hersteller "I AM INK". Dort bestätigte man die Sorgen. "Wie beschrieben fallen, wenn wir rein nur die Tatsache der Pigmentverbote betrachten, im Jänner 2023 66 Prozent der Farben weg. Tatsache jedoch ist, dass die Zusammensetzung der Farben im Hier und Jetzt nahezu 100 Prozent noncompliant zur REACH sind und somit gar keine Farbe in diesem Sinne überbleibt. Schwarz und Weiß sind derzeit nur unter erhöhtem Aufwand konform herzustellen", erklärte Chemieingenieur Michael Dirks, der nach eigenen Angaben bereits seit 2006 im Bereich der Tattoomittel aktiv ist.

An konformen Farben wird gearbeitet

Laut einigen Herstellern gebe es bereits konforme Farben. Ob dies der Wahrheit entspricht, werde sich mit der Zeit zeigen, so Dirks. Er selbst glaube gemäß der Inhaltstoffe nicht an eine Konformität. Dirks ist zugleich Vorstandsmitglied der European Society of Tattoo and Pigment Research und führt gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen derzeit eine Petition gegen die EU-Verordnung an.