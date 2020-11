Keine Besucher, aber ein Elefanten-Neuzugang im Tiergarten Schönbrunn

Der Wiener Tiergarten Schönbrunn ist zwar bis Ende November coronabedingt geschlossen, dennoch geht das Leben im Zoo natürlich weiter. Bei den Elefanten gibt es einen Neuzugang zu feiern.

Viereinhalb Tonnen schwerer Neuzugang im Schönbrunner Zoo: Am Dienstag spätabends ist ein neuer Bewohner in Schönbrunn angekommen. Es handelt sich um den Elefantenbullen Tembo aus dem Zoo Dresden, der in Wien künftig für Nachwuchs sorgen soll.