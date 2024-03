Kein religiöses Motiv nach Tötung von Frauen in Wiener Bordell vermutet

Nach der Tötung von drei Sexarbeiterinnen in einem Wiener Bordell vermutet die Staatsanwaltschaft keinen religiösen Hintergrund als Motiv, sondern geht von einer psychischen Erkrankung des Täters aus.

Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien hat am Donnerstag vor Medienvertreterinnen und -vertretern zum Fall der drei am 23. Februar in einem Asia Studio in der Brigittenau getöteten Sexarbeiterinnen Stellung bezogen. "Wir gehen nicht von einem religiösen Motiv aus", sagte Behördensprecherin Nina Bussek.