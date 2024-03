Drei Frauen in Wiener Bordell erstochen: Verdächtiger attackierte nun auch Ärztin

Nun wird der Verdächtige der Bluttat in dem Bordell in Wien-Brigittenau, wo er drei Sexarbeiterinnen mit einem Küchenmesser getötet haben soll, auch beschuldigt, in einem Wiener Krankenhaus eine Ärztin attackiert zu haben.

Entsprechendes berichtete die Wiener Gratiszeitung "Heute" am Mittwoch. Sein Verteidiger Philipp Springer sagte dazu auf Anfrage der APA: "Ich dementiere das nicht." Den Krankenhausaufenthalt bestätigte der Anwalt.

Verdächtiger soll Ärztin in Wiener Spital attackiert haben

Auch die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, bestätigte den Spitalsaufenthalt des 27-jährigen verdächtigen afghanischen Staatsbürger. "Wir haben heute die Information bekommen", sagte Bussek. "Heute" zufolge wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik gebracht, weil er Nahrung und Flüssigkeitsaufnahme verweigerte. Er soll geäußert haben, dass man ihn vergiften wolle.