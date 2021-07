Kein regulärer Betrieb der U3: Sommer-Gleisarbeiten erfordern Pendelzug-Einsatz

Achtung U3-Fahrgäste: In Kürze finden Gleisarbeiten statt, weshalb für rund ein Monat der reguläre Betrieb der U-Bahn-Linie unterbrochen und stattdessen ein Pendelzug eingesetzt werden wird.

Mitte Juli bis Mitte August fast ganztägig Pendelzug auf U3-Teilstrecke

Da die Arbeiten aus Sicherheitsgründen nicht während des laufenden Betriebs stattfinden können, wird für die Fahrgäste von Samstag, 17. Juli ab ca. 7:30 Uhr bis einschließlich Sonntag, 15. August für einige Stunden täglich ein Pendelzug zwischen den drei Stationen unterwegs sein. Das Ein- und Aussteigen ist so weiterhin bei allen U3-Stationen jederzeit möglich. In der Station Hütteldorfer Straße können Fahrgäste aus beiden Fahrtrichtungen kommend am Mittelbahnsteig einfach und barrierefrei umsteigen.

Gleisarbeiten erfordern U3-Pendelzug: Betriebszeiten im Detail

Von Montag bis Freitag ist der Pendelzug von Ottakring kommend ab 5:20 Uhr und von Simmering kommend ab 4:54 Uhr bis ca. 21:30 Uhr für die Fahrgäste unterwegs und macht einen Umstieg in der Hütteldorfer Straße nötig. Von ca. 21:30 Uhr bis Betriebsschluss fährt die U3 wie gewohnt in allen Stationen beide Bahnsteige an.



An Samstagen und Sonntagen ist von ca. 7:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr der Umstieg in den Pendelzug nötig. In den Betriebszeiten davor und danach ist die U3 wie gewohnt unterwegs.