Kein neuer Maut-Anlauf bei deutscher Pkw-Maut in Sicht

Ein neuer Anlauf für die vom EuGH gekippte Pkw-Maut in Deutschland rückt in weite Ferne.

Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) will selbst für den Klimaschutz keine Abgabe für Autos, wie ein Sprecher am Mittwoch in Berlin sagte. "Für die Bundesumweltministerin ist es so, dass die Pkw-Maut mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs erledigt ist."