Deutsche Pkw-Maut laut EuGH rechtswidrig: Österreich über Urteil erfreut

Mit großer Erleichterung reagiert man in Österreich auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach die geplante Pkw-Maut in Deutschland gegen das EU-Recht verstößt.

Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland ein Stoppschild für die geplante Pkw-Maut aufgestellt. Die geplante Abgabe für die Benutzung von Autobahnen und Bundesfernstraßen verstößt gegen EU-Recht, wie die EU-Richter in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil festhielten. Deutschland hatte vorgesehen, deutschen Autobesitzern die Gebühr über eine Steuerentlastung gewissermaßen rückzuerstatten.

Österreich, das vor dem Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland erhoben hatte, errang mit der heutigen Entscheidung einen Sieg vor dem EuGH. "Diese Abgabe ist diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedsstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt", heißt es im Urteil. Sie verstoße damit gegen EU-Recht.

Das Aus der geplanten Pkw-Maut hat in Österreich großen Jubel auf allen Seiten hervorgerufen.

EU-Gerichtshof kippt Pkw-Maut in Deutschland

Die Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC reagierten ebenfalls erleichtert. "Mit dem Urteil heißt es nun Aufatmen - auch für rund 1,8 Millionen österreichische Autofahrer", erklärte der ÖAMTC. So viele Österreicher hätten nach Schätzungen der Interessensvertretung zumindest einmal pro Jahr eine deutsche Vignette kaufen müssen. Laut ARBÖ wären vor allem die Auto-Pendler in Salzburg, Tirol und Vorarlberg betroffen gewesen. Der ÖAMTC warnte jedoch anlässlich des Aus für die deutsche Pkw-Maut vor einer deutlichen Mehrbelastung für den motorisierten Individualverkehr durch die Aufnahme von Pkw in die EU-Wegekostenrichtlinie.