Kein "Insolvenz-Tsunami" für heuer erwartet

Der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) erwartet heuer aufgrund der Coronakrise keine Insolvenzwelle. Erst im nächsten und übernächsten Jahr werden die Ausläufer der Coronapandemie erwartet.

Der Anstieg der Insolvenzen werde "im Herbst langsam beginnen", sagte KSV1870-Chef Ricardo-Jose Vybiral am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz. Die Verlängerung der Steuerstundungen und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Ende Juni sowie die Wirtschaftshilfen würden die Insolvenzlage dämpfen. Außerdem sei Ratenzahlung bei Steuerschulden möglich.

Kein "Insolvenz-Tsunami" 2021

Der KSV überprüft unter anderem die Bonität von Unternehmen und erstellt Firmenratings. Die Kreditschützer haben die KSV1870-Ratings der beobachteten Unternehmen während der Coronakrise nur leicht verändert. Etwas mehr Unternehmen befinden sich nun in der 400er Klasse, die zuvor etwas besser bewertet waren. Im Ratingbereich 400-499 liegt das Risiko über dem Durchschnitt und ist etwas erhöht. "Angesichts der Tatsache, dass wir uns in einer massiven Wirtschaftskrise befinden, scheint Österreichs Wirtschaft noch mit einem blauen Auge davonzukommen", kommentierte der Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH, Gerhard Wagner, die Wirtschaftslage. In der coronabedingt angespannten Situation komme der heimischen Wirtschaft zugute, dass zwischen 2015 und 2019 die Zahl der Unternehmen mit positivem Eigenkapital gestiegen sei.