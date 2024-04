Kein Ende von KV-Streit bei AUA in Sicht

Im Konflikt über einen neuen Kollektivvertrag für das Kabinenpersonal der AUA bleibt die Standpunkte der Unternehmensleitung und der Mitarbeiter unvereinbar.

Weitere Verhandlungen über AUA-KV kommende Woche

AUA: Betriebsversammlung verursacht 4 Mio. Euro Schaden

Gewerkschaft: AUA-Gewinne wurden offensichtlich schon nach Deutschland transferiert

WKÖ sieht in Flugausfällen bei AUA "Kundenvertreibungsaktion"

Günther Ofner, Vorstand des Wiener Flughafens und Obmann der Luftfahrt-Branche in der Wirtschaftskammer (WKÖ), wirft der Gewerkschaft vor, mit ihren Forderungen die gesamte Luftfahrtbranche in Österreich zu gefährden. "Die von vida und AUA-Bordbetriebsrat provozierten Flugausfälle sind eine Kundenvertreibungsaktion und spielen vor allem der AUA-Konkurrenz in die Hände", formulierte Ofner am Donnerstag in einer Aussendung. "Sie gefährden nicht nur tausende Arbeitsplätze in der AUA, sondern in der gesamten Luftfahrtbranche und letztendlich auch am Flughafen und in den Zulieferbetrieben, die alle rücksichtlos in Geiselhaft genommen werden."