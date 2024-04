AUA-Betriebsversammlung: 92 Flüge fallen am Donnerstag aus

Wegen der Betriebsversammlung der Belegschaft am Donnerstag streicht die AUA 92 Flüge.

Eine Woche nachdem das Kabinenpersonal der Austrian Airlines gestreikt hatte, werden am kommenden Donnerstag wieder Flüge ausfallen.

8.000 Fluggäste von AUA-Flugausfällen am Donnerstag betroffen

Grund für die Flugausfälle am Donnerstag ist die für den gleichen Tag geplante Betriebsversammlung des AUA-Personals, weshalb 92 Flüge abgesagt wurden, wie die Airline am Dienstag bekannt gab. Die etwa 8.000 betroffenen Passagiere wurden bereits benachrichtigt und auf andere Flüge umgebucht. Für den Donnerstag waren ursprünglich 325 Flüge vorgesehen.

Während der Betriebsversammlung, die am 4. April um 09.00 Uhr startet, können den Angaben zufolge 80 Flüge durchgeführt werden. Auch Langstreckenflüge erfolgen planmäßig. Kurzfristige Anpassungen im Flugplan seien allerdings weiter möglich. "Fluggäste werden daher gebeten, den Flugstatus rechtzeitig auf der Website austrian.com, der Austrian App oder via Travel ID (mit Registrierung) zu überprüfen", hieß es in der Mitteilung.