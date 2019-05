Kaufkraftschwächster Bezirk in Österreich ist Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien

Der Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien ist der kaufkraftschwächste Bezirk in ganz Österreich. Der Bezirk mit der höchsten Kaufkraft ist die Wiener Innenstadt.

In Österreich verschiebt sich auf regionaler Ebene langfristig das Wohlstandsniveau. “Während vor Jahren noch vor allem der Norden (Waldviertel), das Südburgenland und die Südsteiermark die kaufkraft-schwächsten Regionen waren, sind es nun Osttirol, einige Kärntner Bezirke und die ‘Zuwandererbezirke’ in Wien”, schreibt das Marktforschungsinstitut Regiodata in einem aktuellen Bericht.