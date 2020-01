An Wochenenden und Feiertagen haben in Wien Kassenordinationen von Fachärzten für Kinder- und Jugendheilkunde geöffnet.

Angesichts der vorübergehenden Schließung der Kinderstation im Wiener KH Nord wegen Personalmangels von 8. bis 19. Jänner 2020 weist Johannes Steinhart, Vizepräsident und Obmann der Kurie niedergelassene Ärzte der Ärztekammer für Wien, auf ein neues Service der Wiener niedergelassenen Kinderärzte hin, "die selbstverständlich als grundsätzlich erste Anlaufstelle für besorgte Eltern mit ihren kranken Kindern immer zur Verfügung stehen - und das auch am Wochenende und an Feiertagen."

Kassen-Kinderärzte in Wien auch an Wochenenden erreichbar

Ungeachtet dieses zusätzlichen Services der Wiener Kinderärzte betont Steinhart, dass Wien einen höheren Bedarf an Kassenkinderärzten habe. 2019 gab es in Wien 86 Kassenordinationen für Kinder- und Jugendheilkunde. "Vor zehn Jahren aber waren es noch mehr als 90, und die Bevölkerung Wiens ist in diesem Jahrzehnt um 200.000 Menschen gewachsen. Daher bin ich froh, dass wir bei den letzten Vertragsverhandlungen mit der Gebietskrankenkasse und der Gemeinde eine finanzielle Startförderung für die Gründung von Kassenkinderarztordinationen in Wien erreichen konnten", betont Steinhart.