Karfreitag als halber Feiertag? Neue Variante im Gespräch

In der Debatte um den Karfreitag wurde eine neue Lösung ins Gespräch gebracht. Dabei wäre der Freitag vor Ostern als halber Feiertag für alle Arbeitnehmer gedacht.

In der Karfreitags-Debatte kursiert nun ein weiterer Kompromissvorschlag – nämlich ein halber Feiertag für alle Arbeitnehmer. Der Arbeiterkammer wäre diese von der “Kronen Zeitung” am Montag kolportierte Variante aber zu wenig. Und auch der evangelische Bischof Michael Bünker gibt auf APA-Anfrage zu bedenken, dass Protestanten damit einen halben Feiertag verlieren würden.

Skepsis gegenüber Karfreitag als halben Feiertag

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 22. Jänner entschieden, dass der Feiertag am Karfreitag allen Arbeitnehmern in Österreich zusteht. Die bisherige Regelung, wonach nur Protestanten, Altkatholiken und Methodisten am Freitag vor Ostern frei haben, wurde als diskriminierend aufgehoben. Die Regierung hat daraufhin eine Neuregelung angekündigt, die die Wirtschaft nicht belasten, aber niemandem etwas wegnehmen werde.