"Kann ein Todesurteil sein": Kritik an Bewertungsboard für Medikamente

Die Gesundheitsreform von Minister Johannes Rauch (Grüne) wird weiterhin kritisiert.

Konkret stoßen sich die gesundheitspolitische Plattform "Praevenire", die Krebshilfe und der Verband der pharmazeutischen Industrie Pharmig weiterhin am neuen Bewertungsboard für neue, teure Medikamente, die in den Spitälern zum Einsatz kommen - es drohe eine Verschlechterung der Patientenversorgung. Das Gesundheitsministerium ist um Beruhigung bemüht.

Kritik an Bewertungsboard für teure neue Medikamente

Die Pharmig moniert, dass bei der Besetzung des Gremiums fachmedizinische Expertise und Patientenorganisationen ausgeklammert seien. Zwar seien drei Pharmakologen vorgesehen und könnten gegebenenfalls medizinische Expertinnen und Experten beigezogen werden, aber das bilde die notwendige fachspezifische Perspektive nur äußerst bedingt ab. "Damit entscheiden dominant Personen über den Einsatz von Therapien, die das eigentlich gar nicht können und die vielmehr einen wirtschaftlichen und keinen medizinischen oder patientenorientierten Blick auf die Therapien haben", meinte Pharmig-Generalsekretär Alexander Herzog am Samstag in einer Aussendung.

Versorgung werde definitiv verschlechtert

"Wenn es nicht mehr den behandelnden Ärztinnen und Ärzten obliegt, gemeinsam mit Betroffenen über den Einsatz einer Therapie zu entscheiden, sondern einem mehrheitlich patientenfernen und fachfremden Board in einem monatelangen bürokratischen Prozess, wird das die Versorgung definitiv verschlechtern", warnte Herzog. "Entweder werden Therapien verzögert verfügbar gemacht oder sogar überhaupt verhindert. Das ist gerade bei so schweren Krankheiten wie beispielsweise Krebs oder seltenen Erkrankungen fatal, wo jeder Tag für die Patientinnen und Patienten zählt."

Geplantes Bewertungsboard wäre falsches Signal an Arzneimittelforschung

Das geplante Bewertungsboard wäre auch ein falsches Signal in Richtung Arzneimittelforschung, glaubt Herzog. "Fakt ist, dass klinische Forschung vermehrt in jenen Ländern stattfindet, die einen raschen und frühen Zugang zu neu entwickelten Therapien ermöglichen, und zwar durch entsprechend förderliche Rahmenbedingungen. Ist das nicht der Fall, kann dies dazu führen, dass innovative Therapien erst später, eingeschränkt oder gar nicht verfügbar werden. Diese Gefahr besteht durch das Bewertungsboard."

"Das kann ein Todesurteil sein", unterstrich ÖGK-Obmann Andreas Huss

Drastisch fiel auch einmal mehr die Kritik des Salzburger Onkologen Richard Greil im Rahmen eines Hintergrundgesprächs der Plattform Praevenire aus, über das mehrere Zeitungen am Samstag berichteten. "Das ist mit Abstand der größte Anschlag auf die Versorgung der Krebspatienten, den ich in meiner Laufbahn erlebt habe", meinte Greil. Mit dem Board würden Länder und Sozialversicherungen festlegen, wie viel menschliches Leben kosten dürfe. "Der Zugang zu Therapien darf nicht beschränkt werden", forderte auch Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe. Angelika Widhalm, Vorsitzende des Bundesverbands Selbsthilfe Österreich, bemängelt etwa, dass in dem Gremium Vertreter der Patientenanwaltschaft kein Stimmrecht haben, auch sie befürchtet "unethische und unmenschliche Entscheidungen auf rein ökonomischer Basis". "Es darf nicht nach ökonomischen Kriterien bewertet werden. Das kann ein Todesurteil sein", unterstrich auch ÖGK-Obmann Andreas Huss in den "Salzburger Nachrichten".