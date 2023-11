Trotz des Widerstands der Ärztekammer besteht Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) weiterhin auf der Umsetzung der Gesundheitsreform, die von Bund, Ländern und Sozialversicherung vereinbart wurde.

all

all

self

self

Gesundheitsminister Rauch steht weiterhin hinter Gesundheitsreform

Es werde ein gutes und abgestimmtes Paket werden, dass es in dieser Größenordnung seit Jahrzehnten nicht gegeben habe. "Ich bin der Anwalt der Patienten", erklärte er in diesem Zusammenhang sein Selbstverständnis. Für diese gelte es eine gute medizinische Versorgung sicherzustellen, und zwar unabhängig vom Einkommen.

Rauch verglich Arbeit an Reform mit Bohren eines meterdicken Brettes

Die Arbeit an der Reform verglich er mit dem Bohren eines meterdicken Brettes. Sollte sie nicht gelingen, "dann wird es lange gewesen sein", so Rauch. Denn niemand sonst tue sich diese "Ochsentour" an.