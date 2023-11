Trotz Kritik: Rauch hält an Gesundheitsreform fest

Der österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bekräftigte am Freitag nach einem Treffen mit Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart seine Absicht, an seiner geplanten Gesundheitsreform festzuhalten.

Zu den unterschiedlichen Positionen seien "für die kommenden Tage weitere Gespräche vereinbart" worden. Die Kammer will ihrerseits in den kommenden Tagen noch weitere Gespräche mit "hochrangigen Entscheidungsträgern" führen, um einen drohenden Verlust an Einfluss zu verhindern.

Rauch hält an Gesundheitsreform fest

Ärztevertreter fürchten eine Entmachtung

Kammer drohte mit Protest gegen die Reformpläne

400 Ärzte unterzeichneten einen offenen Brief

Unterstützung bekommt die Kammer in einem aktuellen, laut eigenen Angaben von mehr als 400 Ärztinnen und Ärzten unterzeichneten offenen Brief. Darin warnen die Mediziner vor unerwünschten negativen Folgen von Rauchs Plänen, diese könnten das Patientenwohl gefährden. Widerstand gegen den Verlust von Mitsprache bei Stellenplanung und Ambulatorien kommt auch von der Österreichischen Zahnärztekammer, sie warnte per Aussendung davor, dass damit die Sozialpartnerschaft ausgehebelt und eine "Staatsmedizin" in Österreich etabliert würde. Die Reformpläne würden dazu führen, dass immer weniger Zahnärzte mit einem Kassenvertrag arbeiten wollen würden, dabei könnten schon jetzt mehr als 100 Stellen nicht besetzt werden.