Staatssekretär Tursky verteidigt Pläne für Gesundheitsreform

Nach der Kritik der Ärztekammer an der geplanten Gesundheitsreform hat die ÖVP am Dienstag ihre Unterstützung für Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) deutlich zum Ausdruck gebracht.

"Die nun plötzlich auftauchende Kritik kommt nicht nur viel zu spät, sondern macht den gleichen Fehler wie in der Vergangenheit: Die Bürgerinnen und Bürger müssen im Mittelpunkt unseres Gesundheitswesens stehen und nicht Einzelinteressen", so Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP).

Turksy betont Chancen durch Gesundheitsreform

Die Pläne sollen vielmehr "große Chancen" für die "weitere Digitalisierung des Gesundheitswesens" bieten, erklärte Tursky schriftlich gegenüber der APA. Die Forderung nach Transparenz und Kundenorientierung sei "nichts, vor dem man sich fürchten muss". Es ist erforderlich, die "Blockadepolitik" im Gesundheitswesen zu beenden. In den letzten Jahren wurde "zu Recht" bemängelt, dass das Gesundheitswesen größere Fortschritte in Bezug auf die Digitalisierung machen müsse. Immer wieder wurde dabei "mehr Mut" gefordert. "Genau diesen Mut beweist die Bundesregierung mit Bundesminister Johannes Rauch mit dieser Reform."

In der Vergangenheit wurde zu Recht gefordert, dass Wissenschaft und Forschung Zugang zu strukturierten anonymisierten Gesundheitsdaten erhalten sollten."Die geplante Daten-Auswerteplattform bietet wichtige Informationen sowohl für Wissenschaft und Forschung als auch für die Steuerung des Gesundheitssystems. Hier müssen wir die nötigen Konsequenzen aus der Corona-Pandemie ziehen", so Tursky.

ELGA soll mehrfache Untersuchungen künftig verhindern

Widerstand der Ärztekammer gegen Gesundheitsreform

Der Präsident der Ärztekammer, Johannes Steinhart, sah bereits am Montag einen Bruch der Sozialpartnerschaft in den Plänen. Er warnte erneut vor einem Zustand ohne Vertrag, bei dem die Patienten die Arzthonorare selbst zahlen und nur einen Teil von der Krankenkasse zurückerstattet bekommen würden. In einer Aussendung erklärte er: "Wenn die Regierung meint, einen Vertrag ohne Einbindung der Ärztinnen und Ärzte machen zu können, werden wir aus diesem aussteigen" Er forderte Gesundheitsminister Rauch auf, den "Kurs in den Abgrund verlassen.".