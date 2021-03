Kaninchen-Quartett in Müllraum in Wien-Meidling ausgesetzt

Wie Abfall entsorgt: In einem Karton im Müllraum einer Wohnhausanlage sich selbst überlassen wurden vier Kaninchen in Wien-Meidling.

Wie Tierschutz Austria am Montag in einer Aussendung berichtete, wurden am Wochenende vier Kaninchen von Unbekannten "dreist ausgesetzt." Die Tiere wurden in einen Karton verfrachtet und im Müllraum einer Wohnhausanlage im 12. Wiener Gemeindebezirk (Meidling) "entsorgt."