Babykaninchen in Wien-Brigittenau bei Eiseskälte ausgesetzt und erfroren

In den vergangenen vier Tagen wurden nicht weniger als drei Tiere in Wien ausgesetzt. Besonders tragisch ist der Fall eines wenige Wochen alten Kaninchens, das die massiven Minusgrade im Freien nicht überlebte.

Tierquäler am Werk: Am Donnerstag wurde im 20. Wiener Gemeindebezirk ein erst wenige Wochen altes Babykaninchen bei Temperaturen weit unter dem Nullpunkt auf einem kleinen Grünstreifen in der Nähe des Treppelweges ausgesetzt.

Grausam und herzlos: Babykaninchen ausgesetzt und erfroren

Obwohl die Tierrettung der Stadt Wien dem Tier umgehend zu Hilfe eilte, fand es das kleine Langohr stark zitternd und bereits in Seitenlage vor. Das kleine Kaninchen wurde sofort ins TierQuarTier Wien gebracht, starb aber an den Folgen der Kälte einen grausamen Tod.

"Ein hilfloses Geschöpf einfach so in der eisigen Kälte zurückzulassen und unter so grausamen Bedingungen sterben zu lassen - wie kann man nur so herz- und gewissenlos sein?" fragt sich Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers.