Fünf junge Katzen in Wien ausgesetzt: PETA bietet 500 Euro Belohnung

Tierquäler gesucht: Wie berichtet, wurden letzten Dienstag fünf bei Eiseskälte in einem Plastiksack ausgesetzte Katzenbabys in Wien-Floridsdorf gefunden. Für Hinweise auf den Täter winkt nun eine Belohnung.

Ein aufmerksamer Anwohner entdeckte am vergangenen Dienstagnachmittag fünf ausgesetzte Katzenbabys im 21. Gemeindebezirk in Wien. Als er einen zwischen geparkten Autos abgestellten Plastiksack öffnete, blickten ihn fünf ängstliche Katzen an.