Bei Kälte ausgesetzt: Fünf junge Katzen in Sackerl auf Straße in Wien abgestellt

Dienstagnachmittag rückte die Tierrettung der Stadt Wien in den 21. Gemeindebezirk aus. Ein aufmerksamer Anrainer hatte eine schockierende Entdeckung gemacht.

Ausgesetzt und in große Gefahr gebracht: Fünf Katzen

"Nicht vorzustellen, was passiert wäre, wenn eines der Autos in Bewegung gesetzt worden - ganz abgesehen von den eisigen Temperaturen, bei denen sie ausharren mussten," so das TierQuarTier Wien in einer Aussendung am Mittwoch.