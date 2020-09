Kalte Jahreszeit bringt Turbulenzen für Flugbranche

Mit der kalten Jahreszeit kommen weitere Turbulenzen auf die Flugbranche zu. Wizz-Chef Jozesef Varadi geht davon aus, dass der Winter für alle hart wird.

Auf die Airlines kommen mit der kalten Jahreszeit und strengeren Coronavirus-Auflagen weitere Turbulenzen zu. "Der Winter wird für alle sehr hart", so Wizz-Chef Jozsef Varadi am Montag in Wien. Die ohnehin weniger ertragreiche Zeit für Fluglinien werde heuer zu einer besonderen Belastungsprobe. Die Ticketpreise werden mittelfristig weiter sinken, "um 10 bis 20 Prozent", schätzt Varadi.