KAGES: 23 Corona-Infektionen bei geimpften Mitarbeitern

Bei der Steiermärkischen Krankeanstaltengesellschaft (KAGes) werden seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen auch Zahlen über Infektionen trotz Immunisierung erhoben.

0,16 Prozent der Geimpften wurden mit Coronavirus infiziert

Kein schwerer Verlauf: "Impfung ist kein 100-prozentiger Schutz"

Quoten bei Astrazeneca und Biontech/Pfizer

Von den 23 Infizierten waren 14 mit AstraZeneca und neun mit Biontech/Pfizer geimpft worden. Da insgesamt rund 5.900 Mitarbeiter mit AstraZeneca immunisiert wurden, entspricht die Quote bei diesem Impfstoff 0,23 Prozent. Bei den rund 8.000 mit Biontech/Pfizer-Geimpften ist die Quote bei 0,11 Prozent, wobei bei letzteren alle auch schon ihre zweite Dosis erhalten hatten. Bei AstraZeneca war das noch nicht der Fall, doch da soll laut Vander der Schutz nach der ersten Teilimmunisierung auch höher sein als etwa beim Vakzin von Biontech/Pfizer.

Weitere Untersuchungen zur Infektiosität

Nun sollen noch weitere Untersuchungen gemacht und Kulturen angelegt werden, um mehr Daten zu generieren. Ersten Erhebungen zufolge war die Infektiosität der Betroffenen ähnlich hoch wie ohne Impfung, was für Vander auch logisch sei. Hintergrund ist, dass die Impfung in den Muskel verabreicht wird. Die Viren gelangen allerdings über die Schleimhaut in den Körper und auf der Schleimhaut können sie sich auch vermehren. Durch die gebildeten Antikörper können die Viren allerdings nicht in die Organe vordringen und den ganzen Körper befallen, erklärte der Mediziner.