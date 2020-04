Kaffeehaus-Kette "Aida" öffnet vorerst 14 Filialen

Mit dem 15. Mai wird die Wiener Kaffeehaus-Kette vorerst 14 der insgesamt 33 Filialen aufsperren.

Abstandsregeln können in vielen Filialen nicht eingehalten werden

Belegungsplan: Aida rechnet mit Minus bis zu 50 Prozent

In den Lokalen selbst werden Tische weggeräumt, um das Abstandshalte-Gebot zu erfüllen, kündigte der Sprecher an. "Man kann von einem Minus von 50 Prozent beim Belegungsplan ausgehen, aber es kommt auf Gestaltung der Filialen an." Überdies werde in den größeren Kaffeehäusern ein Mitarbeiter die Gäste beim Eingang empfangen, um ihnen die Plätze zuzuweisen.