Keine Kündigungen: AIDA meldet über 300 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Seit über einer Woche sind alle AIDA-Filialen geschlossen. Kündigungen soll es laut dem Wiener Traditionsunternehmen jedoch nicht geben, mehr als 300 Mitarbeiter werden in die Kurzarbeit geschickt.

Für das Familienunternehmen AIDA war von Beginn an klar, dass es zu keinen Kündigungen kommen solle. "Auf Empfehlung der österreichischen Bundesregierung und im Einvernehmen mit unseren Betriebsräten, fanden wir in dem adaptierten Kurzarbeitmodell die beste Lösung", so Dominik Prousek, vierte Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie Prousek.