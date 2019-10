Kaffeehaus-Angestellter brutal attackiert und auszurauben versucht

Mittwochfrüh sah sich ein Mitarbeiter eines Wiener Cafés beim Aufsperren des Lokals plötzlich mit zwei unbekannten Männern konfrontiert, die ihn brutal attackierten.

Ein 28-jähriger und ein 42-jähriger Mann stehen im Verdacht, am Mittwoch gegen 6 Uhr Früh einen Angestellten eines Café-Lokals in der Hellwagstraße in Wien-Brigittenau durch Tritte und Schläge schwer am Körper verletzt zu haben, als dieser das Geschäftslokal aufsperren wollte.