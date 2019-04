Kärntner Polizei für ÖFB-Cupfinale im Wörthersee-Stadion gerüstet

Am 1. Mai steigt das Finalspiel des ÖFB-Cups im Wörthersee-Stadion zwischen Rapid Wien und Red Bull Salzburg. Die Sicherheit werde dabei laut Polizei in jedem Fall gewährleistet sein.

Wie viele Beamte am 1. Mai im Einsatz sein werden, steht noch nicht fest. Die Personaldotierung für dieses Spiel werde sich an der Gefährdungseinschätzung orientieren, genaue Zahlen könnten daher noch nicht genannt werden, so Dionisio. Er versichert aber: “Es wird aber in jedem Fall die erforderliche Anzahl von Bediensteten für diesen Einsatz am 1. Mai zur Verfügung stehen.”