Kärnten: Staus wegen Reiseverkehr und Kontrollen

Die verschärften slowenischen Corona-Einreisebestimmungen haben am Samstag zu Staus an der Kärntner Grenze geführt.

Lange Staus vor Karawankentunnel in Kärnten

Laut ÖAMTC gab es am späten Vormittag einen Zeitverlust von bis zu zweieinhalb Stunden.

Bei der Einreise auf der A11 von Slowenien nach Österreich beim Karawankentunnel gab es wegen der Polizeikontrollen laut ÖAMTC einen Zeitverlust für Pkw-Fahrer von bis zu 20 Minuten. Am Grenzübergang in Spielfeld auf der Pyhrnautobahn (A9) in Richtung Maribor kam der Verkehr laut Polizei zwar hin und wieder ins Stocken, aber lange Wartezeiten wurden hier nicht registriert, wie die Polizei auf APA-Anfrage mitteilte.