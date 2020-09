"KaDeWe Wien": Eröffnung von Signas Megaprojekt verzögert sich

Der Immobilien- und Handelskonzern Signa von Rene Benko hält trotz coronabedingter Krise in der Stadthotellerie und Konsumzurückhaltungan seinem Megaprojekt "KaDeWe Wien" fest.

Allerdings wird der Umbau des derzeitigen Leiner-Flagschiffes auf der Wiener Mariahilfer Straße in ein Warenhaus à la "Kaufhaus des Westens" ein Jahr länger dauern als ursprünglich geplant. Die Eröffnung ist für Herbst 2024 vorgesehen, sagte Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber am Donnerstag.

Ab März 2021 wird altes Leiner-Haus abgerissen

"KaDeWe Wien" wird anders heißen

Fix ist schon jetzt, dass das Wiener Pendant zum berühmten Berliner KaDeWe anders heißen wird. "Das Haus wird in Wien mit Sicherheit nicht KaDeWe heißen", sagte Stadlhuber. Der Name soll Anfang nächsten Jahres stehen.

Waenhaus soll auch Hotel am Dach haben

Mariahilfer Straße ist "Prachtboulevard in Europa"

Stadlhuber sprach von der "Mahü" als "Prachtboulevard in Europa". Das neue Kaufhaus soll insbesondere die Nachbarn ansprechen. Die Kaufkraft in den angrenzenden Bezirken sei sehr hoch. "Wir müssen die Kauflust wecken, damit die Leute ihr Geld nicht auf die Bank tragen, sondern zu uns", gab der Signa-Manager die Richtung vor.

KaDeWe in Berlin gehörte früher zu Karstadt und ist mittlerweile im Besitz der Signa-Gruppe sowie der thailändischen Central Group - genauso wie das Alsterhaus in Hamburg und das Warenhaus Oberpollinger in München. Abgesehen von Wien soll auch in Düsseldorf ein neues Warenhaus entwickelt werden.