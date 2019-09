Juwelierüberfall in Wien-Floridsdorf: Mehrere Hinweise eingegangen

Nachdem am Dienstag ein Foto jenes Mannes veröffentlicht wurde, der am Überfall auf einen Wiener Juwelier beteiligt gewesen sein soll, sind mehrere Hinweise bei den Ermittlern eingelangt.

Nach Veröffentlichung des Fotos eines Mannes, der am Überfall auf einen Juwelier in Wien-Floridsdorf am Montagvormittag beteiligt gewesen sein soll, sind bei den Ermittlern "mehrere Hinweise" eingelangt. Das sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. "Die Fahndung nach dem Verdächtigen ist nach wie vor offen."